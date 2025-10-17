Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2025
Somos Deporte

Con la 9ª fecha, sigue la actividad en el Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7”

La jornada culmina esta noche con varios encuentros en las diferentes canchas de la provincia.

Hoy 14:45

El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” sigue con la acción y este viernes 17 de octubre se completa la 9ª fecha. Cronograma completo. 

Pre Federal 9ª fecha  

Lunes 13 / Zona 2

Normal Banda 62-68 Huracán

Viernes 17 / Zona 1

22.00 Quimsa vs. Belgrano
22.00 Jorge Newbery vs. Tiro Federal
22.00 Sportivo Colón vs. Juventud

Viernes 17 / Zona 2

22.00 Nicolás Avellaneda vs. Independiente BBC
22.00 Red Star vs. Olímpico

Todos los resultados – 1° fecha

Zona 1
Sportivo Colón vs. Jorge Newbery (Postergado).
Juventud vs. Quimsa (Postergado).
Tiro Federal vs. Belgrano (Postergado).

Zona 2
Normal Banda vs Red Star (Postergado).
Huracán vs.  Nicolás Avellaneda (Postergado).
Olímpico vs. Independiente (Postergado).

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1
Belgrano 79-82 Juventud
Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón
Jorge Newbery 72-68 Quimsa 

Zona 2
Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
Independiente 85-60 Huracán
Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).

Todos los resultados – 3° fecha

Zona 1
Juventud 76-71 Tiro Federal
Sportivo Colón 58-69 Quimsa
Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2
Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
Huracán 51-85 Olímpico
Red Star 77-60 Independiente

Todos los resultados – 4° fecha

Zona 1
Juventud 91-85 Sportivo Colón
Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery
Belgrano 101-64 Quimsa

Zona 2
Olímpico 88-55 Red Star
Huracán 75-66 Normal Banda
Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda

Resultados de la 5ª fecha

Zona 1
Colón 58–82 Belgrano
Quimsa 78–87 Tiro Federal
Jorge Newbery 96–56 Juventud

Zona 2
Normal Banda 82–72 Independiente
Red Star 68–69 Huracán
Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico

Resultados de la 6ª fecha

Zona 1
Jorge Newbery 88-71 Sportivo Colón
Quimsa 68-65 Juventud
Belgrano 81-77 Tiro Federal 

Zona 2
Red Star 80-66 Normal Banda
Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán
Independiente 74-81 Olímpico

Resultados de la 7ª fecha

Zona 1
Juventud 73-70 Belgrano
Sportivo Colón 75-76 Tiro Federal
Jorge Newbery 84-54 Quimsa

Zona 2
Huracán 62-63 Independiente
Red Star 67-80 Nicolás Avellaneda
Normal Banda 66-65 Olímpico

Resultados de la 8ª fecha

Zona 1

Quimsa 74-69 Sportivo Colón
Tiro Federal 74-64 Juventud
Belgrano 97-70 Jorge Newbery

Zona 2

Red Star 84-41 Independiente
Olímpico 88-59 Huracán
Nicolas Avellaneda 84-55 Normal Banda

Posiciones

Zona 1
Tiro Federal (5-2)
Jorge Newbery (5-2)
Juventud (4-3)
Belgrano (4-3)
Quimsa (3-4)
Colón (0-7)

Zona 2
Nicolás Avellaneda (7-0)
Huracán (3-5)
Olímpico (4-2) un partido pendiente
Red Star (3-4)
Normal Banda (2-5) Un partido pendiente
Independiente (2-5)

