Con la 9ª fecha, sigue la actividad en el Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7”

La jornada culmina esta noche con varios encuentros en las diferentes canchas de la provincia.
El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” sigue con la acción y este viernes 17 de octubre se completa la 9ª fecha. Cronograma completo.
Pre Federal 9ª fecha
Lunes 13 / Zona 2
Normal Banda 62-68 Huracán
Viernes 17 / Zona 1
22.00 Quimsa vs. Belgrano
22.00 Jorge Newbery vs. Tiro Federal
22.00 Sportivo Colón vs. Juventud
Viernes 17 / Zona 2
22.00 Nicolás Avellaneda vs. Independiente BBC
22.00 Red Star vs. Olímpico
Todos los resultados – 1° fecha
Zona 1
Sportivo Colón vs. Jorge Newbery (Postergado).
Juventud vs. Quimsa (Postergado).
Tiro Federal vs. Belgrano (Postergado).
Zona 2
Normal Banda vs Red Star (Postergado).
Huracán vs. Nicolás Avellaneda (Postergado).
Olímpico vs. Independiente (Postergado).
Todos los resultados – 2° fecha
Zona 1
Belgrano 79-82 Juventud
Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón
Jorge Newbery 72-68 Quimsa
Zona 2
Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
Independiente 85-60 Huracán
Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).
Todos los resultados – 3° fecha
Zona 1
Juventud 76-71 Tiro Federal
Sportivo Colón 58-69 Quimsa
Jorge Newbery 83-55 Belgrano
Zona 2
Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
Huracán 51-85 Olímpico
Red Star 77-60 Independiente
Todos los resultados – 4° fecha
Zona 1
Juventud 91-85 Sportivo Colón
Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery
Belgrano 101-64 Quimsa
Zona 2
Olímpico 88-55 Red Star
Huracán 75-66 Normal Banda
Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda
Resultados de la 5ª fecha
Zona 1
Colón 58–82 Belgrano
Quimsa 78–87 Tiro Federal
Jorge Newbery 96–56 Juventud
Zona 2
Normal Banda 82–72 Independiente
Red Star 68–69 Huracán
Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico
Resultados de la 6ª fecha
Zona 1
Jorge Newbery 88-71 Sportivo Colón
Quimsa 68-65 Juventud
Belgrano 81-77 Tiro Federal
Zona 2
Red Star 80-66 Normal Banda
Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán
Independiente 74-81 Olímpico
Resultados de la 7ª fecha
Zona 1
Juventud 73-70 Belgrano
Sportivo Colón 75-76 Tiro Federal
Jorge Newbery 84-54 Quimsa
Zona 2
Huracán 62-63 Independiente
Red Star 67-80 Nicolás Avellaneda
Normal Banda 66-65 Olímpico
Resultados de la 8ª fecha
Zona 1
Quimsa 74-69 Sportivo Colón
Tiro Federal 74-64 Juventud
Belgrano 97-70 Jorge Newbery
Zona 2
Red Star 84-41 Independiente
Olímpico 88-59 Huracán
Nicolas Avellaneda 84-55 Normal Banda
Posiciones
Zona 1
Tiro Federal (5-2)
Jorge Newbery (5-2)
Juventud (4-3)
Belgrano (4-3)
Quimsa (3-4)
Colón (0-7)
Zona 2
Nicolás Avellaneda (7-0)
Huracán (3-5)
Olímpico (4-2) un partido pendiente
Red Star (3-4)
Normal Banda (2-5) Un partido pendiente
Independiente (2-5)