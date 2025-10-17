Jorge Bruno sueña en grande: “La proyección de esta categoría es la Fórmula 1"

El piloto santiagueño dio el salto a la Fórmula 4 española y expresó sus sensaciones en diálogo con Noticiero 7.

El joven piloto santiagueño Jorge Bruno atraviesa uno de los momentos más importantes de su incipiente carrera. Tras destacarse en la Fórmula 2 Argentina, el talento de apenas 17 años dio un paso clave hacia el automovilismo internacional al confirmar su participación en la Fórmula 4 Española 2026 con el prestigioso equipo Drivex Motorsport, la misma escudería donde se formó Franco Colapinto.

En diálogo con Noticiero 7, Bruno no ocultó su emoción por la oportunidad: “Es una sensación muy buena, no pensábamos llegar hasta aquí. Tuvimos la oportunidad de ir a probar en julio y los resultados fueron muy buenos. El equipo quedó más que conforme. La categoría es muy importante, tengo la butaca confirmada, pero ahora debemos cubrir el presupuesto, por eso necesitamos la ayuda de todos los santiagueños”.

Un camino que comenzó en los test europeos

El santiagueño fue invitado por Drivex Motorsport, con sede en Alcalá (España), para realizar pruebas en el circuito de Navarra, donde comenzó a familiarizarse con el auto de Fórmula 4. Luego, continuó los ensayos en Portimao, Portugal, donde mostró todo su potencial. “Son autos muy parejos todos, es un equipo que trabaja muy bien y que está buscando ayudarme para que pueda ir. ¿Por qué no soñar con llegar a la Fórmula 1?”, expresó Bruno, dejando en claro su ambición y el horizonte que persigue.

Durante 2025, Bruno compitió en la Fórmula 2 Argentina, disputando nueve fechas con tres podios (una victoria) y cinco finales entre los seis mejores. Su regularidad y madurez al volante llamaron la atención del equipo europeo, que decidió ofrecerle un lugar como piloto oficial para toda la temporada 2026.

Ahora, el desafío inmediato del piloto y su familia es reunir el presupuesto necesario para viajar al Viejo Continente a fines de noviembre y sumarse oficialmente a Drivex. “La proyección de esta categoría, en donde estuvo Colapinto, son los pasos previos a la Fórmula 1”, destacó el joven, consciente del nivel competitivo que lo espera.

El sueño santiagueño a las puertas de Europa

Con talento, determinación y un objetivo claro, Jorge Bruno se prepara para representar a Santiago del Estero y a la Argentina en uno de los campeonatos más exigentes del automovilismo mundial. Su historia inspira y su pedido busca el acompañamiento de toda la provincia: un sueño europeo que, con apoyo, puede convertirse en una realidad histórica.