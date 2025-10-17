Trump, tras reunirse con Zelenski: “Putin quiere el fin de la guerra”

El presidente estadounidense reveló que habló con el líder ruso y anticipó una posible reunión bilateral. Mientras tanto, Ucrania insiste en la necesidad de recibir más armamento.

Hoy 15:59

Volodimir Zelenski volvió a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump un día después de que el mandatario norteamericano hablara por teléfono con Vladimir Putin y acordaran reunirse de forma bilateral en Hungría.

En el encuentro con el presidente ucraniano, Trump afirmó que “Putin quiere el fin de la guerra”, aunque Zelenski se mostró escéptico ante esta afirmación y consideró que no tiene la misma visión al respecto.

Noticia en desarrollo...