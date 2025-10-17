Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2025 | 30º
X
Mundo

Trump, tras reunirse con Zelenski: “Putin quiere el fin de la guerra”

El presidente estadounidense reveló que habló con el líder ruso y anticipó una posible reunión bilateral. Mientras tanto, Ucrania insiste en la necesidad de recibir más armamento.

Hoy 15:59
Volodimir Zelenski y Donald Trump

Volodimir Zelenski volvió a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump un día después de que el mandatario norteamericano hablara por teléfono con Vladimir Putin y acordaran reunirse de forma bilateral en Hungría.

En el encuentro con el presidente ucraniano, Trump afirmó que “Putin quiere el fin de la guerra”, aunque Zelenski se mostró escéptico ante esta afirmación y consideró que no tiene la misma visión al respecto.

Noticia en desarrollo...

TEMAS Volodímir Zelenski Donald Trump

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron a Rubén “Tucumano” Medina: era buscado por una violenta pelea en el B° Los Fierros
  2. 2. Franco Colapinto finalizó 16º en la única práctica del fin de semana del GP de Estados Unidos
  3. 3. La Municipalidad celebrará el día de las madres en Plaza Añoranzas con música y actividades recreativas
  4. 4. Caso Luciana Torres: denuncian filtración ilegal de conversaciones privadas por Facebook
  5. 5. Horror: detuvieron a una mujer por ahogar a su bebé de dos meses en un balde
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT