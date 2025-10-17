La Feria de la Oferta Educativa reunió a instituciones de todos los niveles en Fernández

Se realizó una nueva edición de la Feria de la Oferta Educativa en el playón de la Escuela Técnica N° 12. La propuesta fue organizada por la Municipalidad de Fernández y reunió a jardines, escuelas, institutos y universidades de la ciudad.

Hoy 16:25

Durante la jornada, estudiantes y familias pudieron recorrer los stands de los distintos niveles educativos: inicial, primario, secundario, modalidades especiales, terciario y universitario. Cada institución presentó su propuesta académica, actividades y oferta formativa para el próximo ciclo lectivo.

El intendente de la ciudad, Dr. Víctor Araujo, estuvo presente en el evento, recorrió los stands y dialogó con los referentes de cada establecimiento. Lo acompañaron autoridades municipales, entre ellas la Directora de Educación, Prof. Lorena Aranda; el Director de Cultura, Leonardo Fernández; y los concejales CPN Yanina Iturre, CPN Miguel Alejandro Gómez, Prof. Marta Santillán, Dra. Silvia Zabala y el Escribano Fiano Ronchetti.

Oferta educativa

Instituciones participantes:

Nivel Inicial:

Jardines de Infantes Municipales

Jardín N° 114 “Despertar”

Jardín “Niño Jesús”

Nivel Primario:

Escuela Nacional N° 814

Centro Experimental N° 4

Escuela N° 1043 “José Jorge Llapur”

Colegio “San Francisco de Asís”

Nivel Secundario:

Escuela Técnica N° 12

Escuela Piloto N° 1

Instituto “Nuestra Señora del Rosario”

Colegio “Madre Tierra”

Modalidades Educativas:

Centro Educativo Integral N° 42 “Alicia M. de Justo”

Escuela de Capacitación y Formación Laboral N° 34

Escuela de Capacitación y Formación Laboral N° 25 “Adolfo Alsina”

Nivel Terciario:

Instituto de Formación Docente N° 3

Nivel Universitario:

Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)

Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE)

Universidad Siglo XXI

Universidad Kennedy

La feria se consolidó como un espacio de encuentro entre la comunidad educativa y las familias, generando oportunidades de orientación vocacional y promoción de la educación en todos sus niveles.