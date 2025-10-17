Ingresar
La Feria de la Oferta Educativa reunió a instituciones de todos los niveles en Fernández

Se realizó una nueva edición de la Feria de la Oferta Educativa en el playón de la Escuela Técnica N° 12. La propuesta fue organizada por la Municipalidad de Fernández y reunió a jardines, escuelas, institutos y universidades de la ciudad.

Hoy 16:25
Fernández

Durante la jornada, estudiantes y familias pudieron recorrer los stands de los distintos niveles educativos: inicial, primario, secundario, modalidades especiales, terciario y universitario. Cada institución presentó su propuesta académica, actividades y oferta formativa para el próximo ciclo lectivo.

El intendente de la ciudad, Dr. Víctor Araujo, estuvo presente en el evento, recorrió los stands y dialogó con los referentes de cada establecimiento. Lo acompañaron autoridades municipales, entre ellas la Directora de Educación, Prof. Lorena Aranda; el Director de Cultura, Leonardo Fernández; y los concejales CPN Yanina Iturre, CPN Miguel Alejandro Gómez, Prof. Marta Santillán, Dra. Silvia Zabala y el Escribano Fiano Ronchetti.

Oferta educativa Oferta educativa

Instituciones participantes:

Nivel Inicial:

  • Jardines de Infantes Municipales
  • Jardín N° 114 “Despertar”
  • Jardín “Niño Jesús”

Nivel Primario:

  • Escuela Nacional N° 814
  • Centro Experimental N° 4
  • Escuela N° 1043 “José Jorge Llapur”
  • Colegio “San Francisco de Asís”

Nivel Secundario:

  • Escuela Técnica N° 12
  • Escuela Piloto N° 1
  • Instituto “Nuestra Señora del Rosario”
  • Colegio “Madre Tierra”

Modalidades Educativas:

  • Centro Educativo Integral N° 42 “Alicia M. de Justo”
  • Escuela de Capacitación y Formación Laboral N° 34
  • Escuela de Capacitación y Formación Laboral N° 25 “Adolfo Alsina”

Nivel Terciario:

  • Instituto de Formación Docente N° 3

Nivel Universitario:

  • Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)
  • Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE)
  • Universidad Siglo XXI
  • Universidad Kennedy

La feria se consolidó como un espacio de encuentro entre la comunidad educativa y las familias, generando oportunidades de orientación vocacional y promoción de la educación en todos sus niveles.

