La Feria de la Oferta Educativa reunió a instituciones de todos los niveles en Fernández

Se realizó una nueva edición de la Feria de la Oferta Educativa en el playón de la Escuela Técnica N° 12. La propuesta fue organizada por la Municipalidad de Fernández y reunió a jardines, escuelas, institutos y universidades de la ciudad.
Durante la jornada, estudiantes y familias pudieron recorrer los stands de los distintos niveles educativos: inicial, primario, secundario, modalidades especiales, terciario y universitario. Cada institución presentó su propuesta académica, actividades y oferta formativa para el próximo ciclo lectivo.
El intendente de la ciudad, Dr. Víctor Araujo, estuvo presente en el evento, recorrió los stands y dialogó con los referentes de cada establecimiento. Lo acompañaron autoridades municipales, entre ellas la Directora de Educación, Prof. Lorena Aranda; el Director de Cultura, Leonardo Fernández; y los concejales CPN Yanina Iturre, CPN Miguel Alejandro Gómez, Prof. Marta Santillán, Dra. Silvia Zabala y el Escribano Fiano Ronchetti.
La feria se consolidó como un espacio de encuentro entre la comunidad educativa y las familias, generando oportunidades de orientación vocacional y promoción de la educación en todos sus niveles.