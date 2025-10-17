Fernández celebrará el Día de la Madre con un evento especial en el Paseo Capital del Agro

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Fernández anunció que este domingo 19 de octubre se llevará a cabo un festejo por el Día de la Madre en el Paseo Capital del Agro, desde las 18 horas.

Desde la comuna de la cabecera del departamento robles adelantaron que habrá show musical; djs en acción con diferentes géneros de música; sorteos y sorpresas para las madres presentes. También habrá clases de Zumba a cargo de instructores locales.

Las autoridades invitaron a toda la comunidad de barrios y parajes a concurrir a pasar una tarde en familia, disfrutando de buena música y de los puestos de venta de artesanos y emprendedores.