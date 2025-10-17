Un campeón del mundo respaldó a Gallardo y aseguró que cambiará la situación en River

Además, el futbolista destacó a Claudio Echeverri y habló de la Selección Argentina.

El mediocampista del Bayer Leverkusen y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, Exequiel Palacios, se refirió al difícil momento futbolístico que atraviesa River Plate y salió a respaldar públicamente a Marcelo Gallardo, su exentrenador en el club de Núñez.

El presente del Millonario es uno de los más complicados en la era Gallardo. Eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final ante Palmeiras y con seis derrotas en los últimos siete partidos, el equipo se encuentra sumido en una crisis de resultados inédita desde la llegada del “Muñeco”. Sin embargo, Palacios, surgido de las inferiores de River y formado por el propio DT, no dudó en expresarle su confianza. “Como hincha siempre quiero que le vaya bien. De Gallardo no puedo decir nada, sólo darle las gracias porque fue el que confió en mí. No están ganando, pero no veo que River esté mal. No tengo dudas de que la situación va a cambiar”, aseguró el tucumano en diálogo con la prensa alemana.

Elogios para Claudio Echeverri

El volante también se refirió a Claudio Echeverri, su excompañero en River y actual compañero en el Bayer Leverkusen. “Lo tenía visto de la selección juvenil y de River. Es un jugador que me gusta por la potencia que tiene. Creo que al Leverkusen le va a dar muchas alegrías”, destacó Palacios, quien valoró la adaptación del joven chaqueño al fútbol europeo.

Su presente y la Selección Argentina

Palacios atraviesa una buena etapa en Alemania, donde busca continuidad tras superar algunas lesiones, y mantiene su sueño de estar en el próximo Mundial. “Soy un privilegiado de poder estar en la Selección porque Argentina continuamente sigue sacando jugadores. El listón está muy alto, hay muchos que lo están haciendo bien y estar entre esos 23 o 24 jugadores es un orgullo. Estoy centrado en recuperarme bien, jugar minutos con mi club y luego hacerme un lugar en la lista para el Mundial”, explicó.

La mirada sobre Lionel Messi

Por último, el ex River habló con admiración sobre Lionel Messi y su posible participación en la próxima Copa del Mundo. “Nos sigue sorprendiendo día a día. Soy un privilegiado de poder compartir equipo, entrenamiento, cena o charla con el mejor del mundo. Lo veo bien, con ganas. Hay que aprovechar hasta el final que él esté con nosotros en la Selección”, cerró Palacios.