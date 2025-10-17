El impresionante auto de 70 mil euros que el Real Madrid le regaló a Franco Mastantuono

El delantero argentino posó junto a su nuevo y lujoso obsequio en España.

Hoy 14:37

Franco Mastantuono, joven promesa del Real Madrid y surgido de River Plate, regresó a España luego de su breve paso por Estados Unidos, donde fue desafectado de la Selección Argentina por una molestia muscular. A su vuelta, el futbolista participó de un evento de patrocinio junto a sus compañeros del club merengue y recibió un valioso obsequio que generó repercusión en Europa.

El evento formó parte de un acuerdo comercial entre el Real Madrid y BMW, por el cual el fabricante alemán entregó automóviles nuevos a todos los jugadores del plantel dirigido por Xabi Alonso. Cada futbolista tuvo la posibilidad de elegir entre distintos modelos de la marca, todos pertenecientes a las líneas más recientes del mercado.

Mastantuono optó por un BMW i4 M60, un modelo completamente eléctrico valuado entre 70 y 75 mil euros, lo que equivale a unos 120 millones de pesos argentinos al tipo de cambio oficial. Según informó el diario MARCA, el juvenil argentino fue el único jugador del plantel que eligió un vehículo cuyo valor no supera los 100 mil euros.

Tras la entrega, los futbolistas posaron junto a sus autos y autografiaron las patentes personalizadas con sus nombres. El Real Madrid compartió el momento en sus redes sociales, mostrando la imponente flota de vehículos que ahora forma parte del plantel.

Los autos de los jugadores del Real Madrid

Entre los modelos más elegidos por las figuras del club aparecen los potentes BMW XM y i7 M70, valuados entre 140 mil y casi 200 mil euros.

Algunos de los más destacados fueron:

Kylian Mbappé, Vini Jr., Jude Bellingham y David Alaba: BMW i7 xDrive 60 (544 CV – 139.800 euros).

Fede Valverde, Tibau Courtois, Rodrygo Goes y Brahim Díaz: BMW XM (748 CV – 196.800 euros).

Eduardo Camavinga y Trent Alexander-Arnold: BMW iX60 (408 CV – 105.900 euros).

Andrii Lunin: M5 Berlina (727 CV – 164.550 euros).

El entrenador Xabi Alonso también recibió su unidad: un BMW i7 xDrive60, valuado en 139.800 euros.

Con apenas 17 años, Franco Mastantuono continúa adaptándose a su nueva etapa en el fútbol europeo y, pese a su juventud, ya comparte vestuario —y ahora también autos de lujo— con las máximas estrellas del Real Madrid.