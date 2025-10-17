Trasladaron a Pablo Laurta a una cárcel de Gualeguaychú: así es la celda del doble femicida

El acusado de asesinar a su ex pareja Luna Giardina, su ex suegra Mariel Zamudio y el remisero Martín Sebastián Palacio quedó alojado en Entre Ríos. Desde allí viajará a Córdoba para ser indagado por la Justicia local.

Hoy 17:34

Pablo Luarta, el doble femicida de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, que también está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio en medio de su plan macabro, fue trasladado este viernes a una cárcel de Gualeguaychú,Entre Ríos. Allí quedará alojado a la espera de su viaje a Córdoba, donde lo espera la justicia local para indagarlo por los asesinatos de la madre y la abuela de su hijo.

El imputado llegó a la ciudad entrerriana en medio de un gran operativo policial coordinado entre fuerzas policiales y judiciales de las dos provincias, donde cometió los crímenes. El traslado se mantuvo bajo reserva hasta último momento.

No obstante, al arribar, Laurta se encontró con la prensa y mantuvo la misma actitud que veces anteriores frente a las cámaras: aprovechó el momento para deslizar unas pocas palabras y justificar los homicidios. “Fui a rescatar a mi hijo”, dijo esta vez.

En las últimas horas, la justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Palacio. Al salir de la audiencia en los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, Laurta volvió a exclamar ante los periodistas que solo fue a rescatar a su hijo.







