El millonario ranking Forbes: cuánto ganan Messi y Cristiano Ronaldo

El portugués encabeza la lista con una cifra récord, seguido por el astro argentino. Los jóvenes que pisan fuerte y ganan terreno en el mapa de los sueldos.

Hoy 18:12

Cristiano Ronaldo volvió a ocupar el primer lugar en el ranking de los futbolistas mejor pagos del planeta, de acuerdo con el último informe publicado por la revista Forbes. El portugués, que renovó su contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita, encabeza la lista con ingresos que alcanzan los 280 millones de dólares para la temporada 2025-26.

De esa cifra, 230 millones corresponden a su salario y bonificaciones deportivas, mientras que otros 50 millones provienen de sus contratos comerciales con marcas como Nike, Binance y Herbalife. Con más de 1.000 millones de seguidores en redes sociales, Ronaldo continúa siendo un imán publicitario y el jugador con mayor impacto global dentro y fuera del campo.

En el segundo puesto aparece Lionel Messi, quien a sus 38 años mantiene su vigencia y protagonismo en el Inter Miami de la MLS. Según Forbes, el capitán de la Selección Argentina percibe 130 millones de dólares por temporada, divididos entre 60 millones de salario y 70 millones provenientes de su extensa lista de patrocinadores, entre los que destacan Adidas, Lay’s y Mastercard. Además, el rosarino amplió su perfil empresarial con la bebida deportiva Messi Drink y su participación en la cadena gastronómica El Club de la Milanesa.

La diferencia entre ambos íconos asciende a 150 millones de dólares, una brecha que refleja el poder financiero de la liga saudí y el alcance comercial del astro portugués.

Los 10 futbolistas mejor pagos del mundo según Forbes

Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 280 millones de dólares Lionel Messi (Inter Miami) – 130 millones Karim Benzema (Al Ittihad) – 104 millones Kylian Mbappé (Real Madrid) – 95 millones Erling Haaland (Manchester City) – 80 millones Vinícius Jr. (Real Madrid) – 60 millones Mohamed Salah (Liverpool) – 55 millones Sadio Mané (Al Nassr) – 54 millones Jude Bellingham (Real Madrid) – 44 millones Lamine Yamal (Barcelona) – 43 millones

En total, los diez jugadores más rentables del fútbol mundial suman 945 millones de dólares, aunque el monto global cayó un 4% respecto al año pasado debido a la salida de figuras como Neymar y Kevin De Bruyne del listado.

Cómo elabora Forbes su ranking

El estudio de Forbes se basa en estimaciones de ingresos de la temporada 2025-26, incluyendo salarios, bonificaciones y derechos de imagen. También considera los ingresos fuera del campo —patrocinios, apariciones, licencias y negocios personales—, con datos obtenidos de fuentes públicas y de especialistas del sector.

Mientras Cristiano Ronaldo continúa liderando el mercado global con cifras astronómicas, Lionel Messi reafirma su estatus de leyenda vigente y modelo de negocio, manteniendo su nombre en lo más alto del fútbol mundial.