Una mujer fue hospitalizada tras ser embestida por un auto en pleno centro de Las Termas

Hoy 18:46

Una mujer de 53 años resultó con lesiones de consideración luego de protagonizar un accidente de tránsito ocurrido en horas de la siesta de este viernes, en el casco céntrico de Las Termas de Río Hondo.

El siniestro se registró alrededor de las 14.30 en la intersección de las calles Bolívar y San Martín, cuando un automóvil Fiat Cronos gris, conducido por Fabiola Guzmán (41), domiciliada en el barrio Soberanía Nacional, impactó contra una bicicleta negra en la que se desplazaba Claudia Alejandra Ovejero (53), vecina del barrio Villa Balnearia.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo circulaba por calle Bolívar en sentido oeste-este y, por causas que aún se tratan de establecer, colisionó con la ciclista que cruzaba por San Martín. Como consecuencia del impacto, Ovejero cayó al pavimento y sufrió un fuerte golpe en la cabeza y en una de sus piernas.

La mujer fue asistida en el lugar y trasladada en ambulancia hacia el Centro Integral de Salud (CIS) Termas, donde fue atendida por el doctor Leandro Rodríguez, quien diagnosticó fractura de tobillo derecho, procediendo a la inmovilización con yeso y disponiendo intervención quirúrgica programada.

En el lugar del hecho intervino personal policial de la Comunitaria N° 50, dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana N° 6, y tomó conocimiento la Fiscalía a cargo del Dr. Ignacio Guzmán, que ordenó las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del siniestro.