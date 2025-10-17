Robo en Añatuya: delincuentes desvalijaron una vivienda deshabitada del intendente de Bandera

La casa materna de Jairo Javier Colaneri fue blanco de un importante robo mientras permanecía deshabitada. Los ladrones ingresaron por una ventana y se llevaron un televisor y varios artículos de cocina.

Un robo de consideración ocurrió en la ciudad de Añatuya, donde delincuentes desvalijaron la vivienda de la madre fallecida del intendente de Bandera, Jairo Javier Colaneri.

El hecho tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre calle Lugones, la cual se encontraba deshabitada desde el fallecimiento de la propietaria y actualmente se halla en trámite de sucesión. Los ladrones violentaron una ventana para ingresar y sustrajeron un televisor y numerosos elementos de cocina, entre otros bienes.

Según se informó, la denuncia fue radicada en la Comisaría 21 de Bandera, desde donde se dio intervención a la Unidad Fiscal de Añatuya, a cargo de la Dra. Alejandra Sobrero, y por cuestiones de jurisdicción, la investigación quedó en manos de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría 41 de Añatuya.

Las autoridades continúan con las tareas de investigación para dar con los responsables y recuperar los elementos sustraídos.