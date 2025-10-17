Añatuya: detuvieron en la vía pública a dos delincuentes con pedido de captura

Uno de los arrestados era buscado por el robo de dinero y tarjetas de crédito, mientras que el otro tenía pedido de comparendo por su participación en múltiples hechos delictivos.

Hoy 18:55

En distintos procedimientos realizados en la ciudad de Añatuya, efectivos de la División Prevención de la Departamental 13 lograron la detención de dos hombres con pedidos de captura vigentes, ambos con antecedentes por distintos delitos.

En el primero de los casos, Esteban Gabriel Lobos, de 23 años y domiciliado en el barrio Rosso, fue aprehendido tras ser denunciado por la sustracción de dinero en efectivo y tarjetas de crédito desde un domicilio particular de ese mismo sector.

El sujeto fue divisado en la esquina de Aristóbulo del Valle y Lavalle, donde intentó huir al notar la presencia policial. En su escape agredió a los efectivos con golpes de puño, aunque finalmente fue reducido y detenido. Durante el procedimiento, familiares del joven intentaron obstaculizar el accionar policial, arrojando ladrillos y forcejeando con los uniformados. Lobos fue finalmente trasladado y alojado en la Comisaría 41, donde quedó a disposición de la Justicia.

Por otra parte, cerca de las 20 horas del jueves, personal de la misma división detuvo a Miguel Alejandro Cantos, de 38 años, quien tenía un pedido de comparendo emitido por la Comisaría 41 debido a su presunta participación en múltiples robos ocurridos en las últimas semanas.

Cantos, quien posee un amplio prontuario delictivo, fue interceptado en la intersección de avenida General Paz y Lugones, y tras ser identificado, fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó sujeto a las diligencias judiciales correspondientes.