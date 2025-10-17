Thiago Medina, tras su accidente, necesita reaprender a leer y escribir: Daniela Celis lo contó en detalle

Tras el grave accidente que sufrió Thiago, su recuperación será larga y difícil, y Daniela Celis contó cómo está enfrentando estos nuevos retos.

Hoy 19:09

Thiago Medina volvió a su vida habitual después del grave accidente en moto que lo tuvo 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Daniela Celis, su exnovia, dio una nota para Los Profesionales de siempre (ElNueve) y contó que el ex Gran Hermano tiene que afrontar un desafío complicado antes de anotarse en la carrera de Arquitectura, tal como desea.

“Él no está de diez, tiene que mejorar muchísimas cosas. Tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a leer de vuelta, enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse”, explicó “Pestañela”.

En esa línea, amplió: “Hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco, él solito”.

Consultada sobre la propuesta de casamiento que le hizo Thiago mientras estaba en terapia intensiva, aclaró: “Entiendo que tiene que estar bien para tener espacio para tener un vínculo, poder formar algo o no. Estábamos separados hacía 5 meses y el tiene el accidente, y acá estamos”.