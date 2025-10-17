Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2025 | 18º
X
Somos Deporte

Independiente Rivadavia y Banfield se ven las caras en Mendoza

La Lepra recibe al Taladro en la continuidad de la fecha 13 de la Liga Profesional.

Hoy 07:07

El Estadio Juan Bautista Gargantini será escenario este sábado desde las 15:45 de un duelo clave entre Independiente Rivadavia y Banfield, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Ambos equipos atraviesan momentos complicados, pero con metas diferentes: la Lepra busca acercarse a la zona de playoffs, mientras que el Taladro necesita sumar urgente para escapar de la parte baja de la tabla anual.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto mendocino llega tras empatar 0-0 en el clásico ante Godoy Cruz, resultado que extendió su racha negativa a cinco partidos sin victorias. Actualmente, Independiente Rivadavia ocupa el puesto 13° en la Zona A con 12 puntos, a cuatro unidades de Huracán, el último equipo en zona de clasificación a los octavos de final. Sin embargo, el gran objetivo del semestre para el equipo es la Copa Argentina, donde se encuentra en semifinales y enfrentará a River el próximo viernes 24 de octubre, con sede aún por confirmar.

Por su parte, Banfield atraviesa una situación delicada. El conjunto dirigido por Julio César Falcioni viene de caer 3-1 ante Racing en el Florencio Sola y acumula cuatro partidos sin triunfos, una racha que lo mantiene en zona de riesgo. En la tabla anual, el Taladro se ubica 26° con 28 puntos, apenas cuatro por encima de Aldosivi, que hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional.

Ambos equipos necesitan los tres puntos, aunque por motivos distintos: los mendocinos para recuperar confianza y no perder terreno en la pelea por los playoffs, y los del Sur bonaerense para escapar de la zona roja.

Estadio: Juan Bautista Gargantini
Hora: 15:45
TV: ESPN Premium
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Fabrizio Llobet

TEMAS Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza Club Atlético Banfield Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei visita este sábado Santiago del Estero en el marco de su gira nacional
  2. 2. La Justicia Federal de Catamarca ordenó restablecer en todo el país las pensiones por discapacidad suspendidas por la ANDIS
  3. 3. Elías Suárez ratificó el plan de desarrollo provincial ante jóvenes emprendedores, comerciantes e industriales
  4. 4. Nico Vázquez contó en qué momento se dio cuenta de que sentía algo más por Dai Fernández
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 18 de octubre: anticipan una jornada gris y máxima de 29º
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT