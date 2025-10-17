Independiente Rivadavia y Banfield se ven las caras en Mendoza

La Lepra recibe al Taladro en la continuidad de la fecha 13 de la Liga Profesional.

Hoy 07:07

El Estadio Juan Bautista Gargantini será escenario este sábado desde las 15:45 de un duelo clave entre Independiente Rivadavia y Banfield, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Ambos equipos atraviesan momentos complicados, pero con metas diferentes: la Lepra busca acercarse a la zona de playoffs, mientras que el Taladro necesita sumar urgente para escapar de la parte baja de la tabla anual.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto mendocino llega tras empatar 0-0 en el clásico ante Godoy Cruz, resultado que extendió su racha negativa a cinco partidos sin victorias. Actualmente, Independiente Rivadavia ocupa el puesto 13° en la Zona A con 12 puntos, a cuatro unidades de Huracán, el último equipo en zona de clasificación a los octavos de final. Sin embargo, el gran objetivo del semestre para el equipo es la Copa Argentina, donde se encuentra en semifinales y enfrentará a River el próximo viernes 24 de octubre, con sede aún por confirmar.

Por su parte, Banfield atraviesa una situación delicada. El conjunto dirigido por Julio César Falcioni viene de caer 3-1 ante Racing en el Florencio Sola y acumula cuatro partidos sin triunfos, una racha que lo mantiene en zona de riesgo. En la tabla anual, el Taladro se ubica 26° con 28 puntos, apenas cuatro por encima de Aldosivi, que hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional.

Ambos equipos necesitan los tres puntos, aunque por motivos distintos: los mendocinos para recuperar confianza y no perder terreno en la pelea por los playoffs, y los del Sur bonaerense para escapar de la zona roja.

Estadio: Juan Bautista Gargantini

Hora: 15:45

TV: ESPN Premium

️Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fabrizio Llobet