En vivo: Independiente Rivadavia y Banfield se ven las caras en Mendoza

La Lepra recibe al Taladro en la continuidad de la fecha 13 de la Liga Profesional.

Hoy 15:29

El Estadio Juan Bautista Gargantini será escenario este sábado desde las 15:45 de un duelo clave entre Independiente Rivadavia y Banfield, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Ambos equipos atraviesan momentos complicados, pero con metas diferentes: la Lepra busca acercarse a la zona de playoffs, mientras que el Taladro necesita sumar urgente para escapar de la parte baja de la tabla anual.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza Club Atlético Banfield Liga Profesional de Fútbol

