Choque entre dos motocicletas en el barrio Mama Antula de La Banda dejó heridos leves

El accidente ocurrió durante la tarde de este viernes y fue protagonizado por dos motocicletas. Los ocupantes sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar.

Hoy 20:16

Un accidente de tránsito se registró en horas de la tarde en el barrio Mama Antula 1 de la ciudad de La Banda, donde dos motocicletas colisionaron en circunstancias que están siendo investigadas por la policía.

De acuerdo con el relato de testigos, una moto Brava Nevada 110 se cruzó de manera imprevista, mientras que la otra motocicleta, de color gris y que circulaba por la avenida, no logró frenar a tiempo, produciéndose el impacto.

Como consecuencia del choque, los ocupantes de ambos rodados sufrieron lesiones leves, siendo asistidos en el lugar por personal de emergencias.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría N° 56 del barrio Rincón, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor y procuran establecer las causas que derivaron en el siniestro.

