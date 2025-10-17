Nico Vázquez contó en qué momento se dio cuenta de que sentía algo más por Dai Fernández

El actor se sinceró y habló en profundidad sobre su relación con su compañera de elenco.

Nico Vázquez ya no oculta su relación con Dai Fernández, su compañera de elenco en Rocky, y ahora contó cómo fue el momento en que empezó a verla como algo más que una amiga.

“¿El amor arrancó desde, quizás, acompañarse en este duelo que transitaban juntos?“, le preguntó el periodista Rodrigo Bar para Sálvese quien pueda (América). ”Recontra. Para mí fue fundamental, porque, obviamente, uno se acompaña como amigo y sabés que tenés a esa persona que te está escuchando y es hermoso sentirte contenido, y la palabra justa, y además, siendo famoso, es muy difícil tener a alguien donde vos puedas estar contenido, tenés que confiar mucho“, se sinceró el actor.

Tras sostener que en ese momento surgió “un vínculo muy fuerte”, el ex de Gimena Accardi dijo: “Para mí, lo raro es cuando te empezás a ver desde otro lugar, decir ‘che’ y hasta te lo preguntás. ‘Es mi amiga, mi mejor amiga’. Hasta que en un momento decís ‘che, me está pasando algo y a vos también ¿Qué hacemos? ¿Lo vivimos o nos castigamos?“.

De esa manera, Nico dejó en claro que lo que comenzó como una amistad y un momento de contención durante el duelo de sus respectivas separaciones, devino en un romance inesperado que se están permitiendo vivir.