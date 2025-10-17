Ingresar
Temporal en Frías: fuertes vientos y granizo causaron destrozos y cortes de energía

La intensa tormenta de este viernes causó graves daños en distintos sectores de la ciudad. Los fuertes vientos derribaron postes del tendido eléctrico y provocaron cortes generales de energía.

Hoy 21:37

La ciudad de Frías fue una de las más afectadas por el fuerte temporal que azotó el interior de Santiago del Estero durante la tarde de este viernes. Las ráfagas de viento, que superaron los 100 km/h, provocaron la caída de árboles, ramas y postes de energía, afectando la Estación Transformadora de Transnoa y en consecuencia varias redes locales, lo que derivó en un corte generalizado en distintos sectores de la ciudad.

Vecinos de distintos sectores de la ciudad reportaron voladuras de techos, daños materiales y calles anegadas a causa de la abundante lluvia caída en pocos minutos. Personal de Defensa Civil y de la empresa distribuidora de energía trabajó para despejar las zonas afectadas y restablecer el servicio eléctrico, que permanecía interrumpido en gran parte de la ciudad al cierre de esta edición.

El fenómeno fue parte de una tormenta generalizada que afectó a diversas localidades del interior santiagueño, luego de varios días de intenso calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta por tormentas fuertes con ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo, que finalmente se cumplió con gran intensidad en Frías.

Las autoridades locales recomiendan a la población permanecer en sus hogares, evitar circular por zonas con árboles o cables caídos y mantener la precaución hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

