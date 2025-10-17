Neder encabezó multitudinario acto por el Día de la Lealtad

“Me van a encontrar siempre en el mismo lugar: defendiendo a la provincia y a los santiagueños contra este gobierno nacional de la crueldad y la usura financiera”, puntualizó durante su mensaje.

Hoy 21:42

Encabezado por el senador nacional y candidato de Fuerza Patria, José Emilio “Pichón” Neder, el peronismo santiagueño conmemoró este viernes 17 de Octubre el Día de la Lealtad Popular, con un multitudinario acto llevado a cabo sobre Avenida Belgrano en la sede central del PJ. También asistieron los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; a diputado nacional, Marcelo Barbur; y a diputado provincial, Gerardo Montenegro, entre otros.

En la apertura del encuentro se transmitió por pantalla un mensaje de salutación y adhesión por parte de Wado de Pedro. Luego brindó su saludo Carlos Silva Neder: “El peronismo es la bandera que identifica al pueblo. El 26 de octubre las urnas serán llenadas por este peronismo santiagueño que nunca claudica y defiende los derechos”, expresó.

Mensaje de “Pichón” Neder

Ante un marco de gran efusividad habló “Pichón” Neder: “Feliz día de la lealtad, mi afectuoso saludo y reconocimiento para cada militante que hoy aquí y en distintos lugares del interior están reunidos como hace 80 años atrás estaba ese pueblo, defendiendo los derechos que quieren avasallar estos gorilas del centralismo porteño”.

“La derecha nunca va a tener un 17 de octubre porque no tienen ni el cariño ni el amor como Perón y Evita. Cuando el peronismo gobierna este país, la gente vive mejor y hay ascenso de las clases sociales. Pero cuando la oligarquía gobierna le quita remedios y les pegan a los jubilados, ajustan la Universidad pública comprometiendo las clases de los estudiantes, vetan una Ley de Discapacidad cuyo costo total era 1.200.000 millones de dólares y al mismo tiempo bonifican 1.710.000 millones de dólares en tres días a seis cerealeras multinacionales, porque para eso sí hay plata”, fustigó.

“Estoy muy emocionado, gracias a la militancia porque no hay peronismo sin militancia, y no militancia si no hay pueblo. Me van a encontrar siempre en el mismo lugar: defendiendo a la provincia y a los santiagueños, dando la lucha contra este gobierno nacional de la crueldad y la usura financiera para defender las PyMES y las fuentes de trabajo. Nos quedan nueve días hasta el 26, golpeen las puertas de cada vecino, hay que ganar en Santiago y en todo el país porque lo único que va a frenar a Milei es Fuerza Patria Peronista”, concluyó.