La Municipalidad trabaja en una poda general de árboles en el barrio Saint Germés

En esta oportunidad, se realizan podas de elevación y de despeje en el barrio Saint Germés, en un operativo que prevé cubrir más de 1700 plantas ubicadas en la vía pública y espacios de uso común.

Hoy 21:50

La Municipalidad de la Capital continúa con trabajos de poda y mantenimiento del arbolado urbano, con el propósito de liberar la vía pública y facilitar la circulación de peatones y conductores de vehículos.

La poda de elevación consiste en levantar el follaje del árbol para facilitar el desplazamiento de los transeúntes y de los vehículos, tanto particulares como del transporte público. En tanto, la poda de despeje tiene como objetivo mejorar la iluminación reduciendo el contacto de las ramas con el cableado aéreo, las luminarias o las edificaciones.

Cabe recordar que no están permitidas las podas de los árboles de las veredas, excepto en los casos que cuenten con autorización por parte del equipo técnico del municipio, ya que los cortes mal ejecutados son la principal causa de deterioro de la vida útil de los ejemplares.