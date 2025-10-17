La Municipalidad diagramó un operativo especial por el Día de la Madre en La Piedad

La necrópolis permanecerá abierta al público este sábado y domingo en el horario corrido de 7 a 19.

Hoy 21:52

Con motivo del Día de la Madre, la Municipalidad de la Capital organizó un operativo especial en el cementerio La Piedad para organizar el movimiento de personas ante la importante afluencia que se espera este fin de semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La necrópolis permanecerá abierta al público este sábado y domingo en el horario corrido de 7 a 19, mientras que el domingo se celebrará en la capilla la tradicional misa en homenaje a las madres fallecidas a partir de las 17:30 horas.

De esta manera, habrá un operativo integral para ordenar los ingresos, salidas y circulación peatonal y vehicular en la zona.

También se instalará un stand de salud en donde se efectuarán controles de tensión arterial, glucosa y otros que los vecinos requieran. Además, se reforzarán los trabajos de limpieza e higiene durante ambas jornadas.

En la ejecución del operativo participarán personal propio del cementerio y de las áreas de Calidad de Vida, Servicios Urbanos, Salud, Defensa Civil y Tránsito, con la colaboración de efectivos de la Policía de la Provincia.