La Iglesia invita a las familias argentinas a sostenerse en la fe y la solidaridad

El Cevilaf y el Secretariado Nacional para la Pastoral Familiar las alientan a no perder la fe ante las dificultades y a fortalecer la esperanza y la fraternidad en medio de la realidad social.

Hoy 22:35

El Secretariado Nacional para la Pastoral Familiar, perteneciente a la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos, la Familia y la Juventud (Cevilaf), dirigió un mensaje a las familias argentinas en el que, frente a los tiempos complejos que atraviesa el país, las invita a mantener viva la esperanza y a renovar los lazos de solidaridad.

"Queridas familias argentinas: en medio de tiempos complejos, donde la incertidumbre y las dificultades parecen tocar cada hogar de nuestro país, queremos enviarles un mensaje de profunda esperanza y renovada solidaridad", comienza el texto difundido por el organismo episcopal.

El mensaje cita al papa Francisco, quien recuerda que "la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna". En esa línea, el Secretariado anima a no resignarse y a seguir confiando en el poder transformador del amor familiar.

La importancia social de la familia

"La familia es el primer espacio de contención, de escucha, de ternura. Es allí donde aprendemos a compartir, a cuidar, a resistir juntos", expresa el mensaje, y subraya que en un contexto de desigualdad y falta de oportunidades, es fundamental "no dejar a nadie solo".

También se recuerda un mensaje del papa León XIV durante el Jubileo de las Familias: "Que la fe, la esperanza y la caridad crezcan siempre en nuestras familias. Estoy contento de acoger a tantos niños, que reavivan nuestra esperanza. Saludo a todas las familias, pequeñas iglesias domésticas, en las que el Evangelio es acogido y transmitido."

El texto destaca que la solidaridad debe traducirse en gestos concretos: "Es tender la mano al vecino, compartir lo que tenemos, mirar al otro con compasión y dignidad".

En ese sentido, se retoma otra enseñanza del papa Francisco, pronunciada en tiempos de pandemia: "Todos estamos vinculados, los unos con los otros; nadie se salva solo".

Finalmente, el mensaje se dirige especialmente "a las madres, padres, abuelos, jóvenes, niñas y niños", alentándolos a no perder la fe: "Que cada mesa compartida, cada abrazo sincero, cada esfuerzo cotidiano sea semilla de esperanza. Que el amor que nace en el hogar se multiplique en la sociedad".

El Secretariado concluye con una plegaria: "Que Jesús, María y José, la Sagrada Familia de Nazaret, nos acompañen en este camino de amor y solidaridad".