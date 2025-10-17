Alumnos brindaron capacitación en primeros auxilios y prevención

Fue en el marco del proyecto de extensión universitaria “Pan Compartido”.

Hoy 22:43

Este viernes, alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y egresados de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Médicas llevaron adelante una jornada de capacitación sobre primeros auxilios y prevención de riesgos en la cocina, destinada a la comunidad del Hogar de Cristo San Vicente.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto de extensión universitaria “Pan Compartido”, una iniciativa conjunta entre la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, cuyo objetivo principal es brindar apoyo integral al hogar, que además funciona como comedor y merendero comunitario.

Esta instancia formativa se enmarca en una serie de encuentros que abordan diversas temáticas vinculadas al fortalecimiento de capacidades tanto de la institución como de su entorno. Entre los contenidos previstos se incluyen capacitaciones en manipulación y producción de alimentos, así como talleres prácticos para la elaboración de panificados, con un enfoque orientado al trabajo comunitario y el desarrollo de habilidades útiles para la vida diaria.