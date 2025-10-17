Quimsa no pudo ante Chañares y cayó en James Craik en el inicio de su gira por la Liga Femenina

Las chicas de la Fusión perdieron por 77-64 ante el elenco cordobés. Este sábado buscarán la recuperación ante Náutico de Rosario.

Hoy 23:46

Quimsa no pudo arrancar con el pie derecho su gira por el interior y cayó como visitante ante Chañares de James Craik por 77 a 64, en el marco de una nueva fecha de la Liga Femenina de Básquet. Las santiagueñas volverán a presentarse este sábado a las 19:30 frente a Náutico de Rosario, en el segundo juego del recorrido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El inicio del encuentro mostró a un equipo local más preciso, con el goleo de Stefania Lucero y la experiencia de Regina Carosio, quienes lideraron el tanteador ante un conjunto fusionado que comenzó errático pero luego se acomodó con los aportes de Agostina Leguizamón y Josefina Boggetti, además de una firme tarea defensiva de Clara Della Rosa. Al cierre del primer tiempo, Chañares se imponía por 37-27.

En el complemento, Vázquez amplió la diferencia a través de lanzamientos exteriores, aunque Quimsa reaccionó con seis puntos consecutivos de Rojas y la efectividad de Leguizamón, acercándose a solo seis unidades. Sin embargo, el conjunto cordobés volvió a sacar ventaja con otra ráfaga de Lucero, que permitió cerrar el tercer cuarto 60-45.

En el último tramo, la historia no cambió: Chañares mantuvo el control del juego y terminó asegurando la victoria por 77-64. Lucero fue la gran figura con 29 puntos, secundada por Carosio con 16, mientras que en Quimsa se destacaron Leguizamón con 15 unidades y Peralta con 14.

La Fusión buscará recuperarse rápidamente este sábado cuando enfrente a Náutico de Rosario, en otro exigente compromiso fuera de casa.