Javier Milei llegó a Santiago del Estero acompañado por su hermana Karina

El presidente participará de actividades junto a dirigentes locales de La Libertad Avanza y luego recorrerá el centro de la ciudad.

Hoy 11:29

El presidente Javier Milei arribó este sábado minutos antes de las 11 de la mañana a Santiago del Estero como parte de su recorrido por distintas provincias del país, en apoyo a los candidatos locales de La Libertad Avanza.

El mandatario llegó junto a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Durante su estadía, mantendrá un encuentro con los dirigentes Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente.

Luego, el presidente encabezará una caminata por el centro de la ciudad, donde se espera la presencia de militantes y simpatizantes libertarios. El objetivo del acto será reforzar la presencia del espacio político en el norte argentino y acompañar a los referentes locales de cara a las próximas elecciones.

Desde el entorno presidencial anticiparon que Milei podría realizar anuncios vinculados al desarrollo productivo y económico, además de expresar su respaldo a las políticas de desregulación e impulso al sector privado.

La visita del mandatario a Santiago del Estero forma parte de una serie de actividades que el presidente realiza en el interior del país, con el propósito de fortalecer el vínculo con las bases libertarias y promover su proyecto de transformación económica a nivel federal.

