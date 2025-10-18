Franco Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Con un auto difícil de guiar el piloto argentino consiguió superar el primer corte cronometrado y ubicarse detrás de su compañero Gasly en la grilla de la carrera en Austin. Verstappen se adueñó de la pole.

Hoy 19:24

Franco Colapinto concretó un nuevo desafío en el Circuito de las Américas, y con el Alpine A525 se esmeró para superar el primer corte clasificatorio del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, lo cual pudo cristalizar ante una penalización al tailandés Alexander Albon cuando con su Williams pisó fuera de los límites de pista y quedó sin ese registro que eliminaba al piloto argentino.

El pilarense utilizó en total cinco juegos de neumáticos blandos en los diez giros que dio entre ambos cortes, delineando que ese sería el compuesto con el cual comenzará la competencia del domingo. La primera tanda cumplió con 1m34s039 en su mejor giro, en tanto que en la siguiente pudo marcar 1m34s044, tiempo que lo ubicó 15°.

Colapinto debió corregir la trayectoria cuando transitaba por la zona de las eses del trazado texano, debido a que el coche perdió estabilidad y esto le impidió mejorar sus tiempos; tras ello fue llamado a boxes para hacer un chequeo y volver a pista por última vez, con el objetivo de intentar mejorar sus registros pero no fue posible y quedó detrás de su compañero Pierre Gasly, quien lo superó por 393/1000.

Cronograma del GP de Estados Unidos:

Domingo: 16.00 Carrera

Cómo le fue a Franco Colapinto en la carrera Sprint

El piloto argentino Franco Colapinto, a bordo del Alpine, completó una destacada actuación al finalizar 14° en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que tuvo como vencedor al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Colapinto largó desde el puesto 17 y logró esquivar una caótica largada en el circuito de Austin, donde los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri quedaron fuera de competencia tras un fuerte incidente. Sin embargo, al evitar los restos de los autos involucrados, el argentino pinchó un neumático y recibió un golpe desde atrás, lo que puso en riesgo la suspensión de su monoplaza.

Luego de ingresar a boxes para el cambio de neumático, el representante de Pilar regresó a pista en el último lugar, lejos del ritmo de los punteros. A pesar de ello, aprovechó un toque entre Lance Stroll y Esteban Ocon, además de una penalización a Oliver Bearman, para avanzar tres posiciones y cerrar las 19 vueltas del sprint en la posición 14.

La competencia finalizó bajo Auto de Seguridad, con Verstappen imponiéndose sobre Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Mercedes).