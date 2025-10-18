En vivo: Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

El piloto argentino pinchó un neumático en el arranque y no pudo hacer demasiado en una competencia que tuvo cinco abandonos. Terminó 14º en una accidentada.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la carrera Sprint

El piloto argentino Franco Colapinto, a bordo del Alpine, completó una destacada actuación al finalizar 14° en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que tuvo como vencedor al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Colapinto largó desde el puesto 17 y logró esquivar una caótica largada en el circuito de Austin, donde los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri quedaron fuera de competencia tras un fuerte incidente. Sin embargo, al evitar los restos de los autos involucrados, el argentino pinchó un neumático y recibió un golpe desde atrás, lo que puso en riesgo la suspensión de su monoplaza.

Luego de ingresar a boxes para el cambio de neumático, el representante de Pilar regresó a pista en el último lugar, lejos del ritmo de los punteros. A pesar de ello, aprovechó un toque entre Lance Stroll y Esteban Ocon, además de una penalización a Oliver Bearman, para avanzar tres posiciones y cerrar las 19 vueltas del sprint en la posición 14.

La competencia finalizó bajo Auto de Seguridad, con Verstappen imponiéndose sobre Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Mercedes).