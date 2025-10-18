En vivo: Franco Colapinto afronta un sábado clave en el GP de Estados Unidos: Sprint y clasificación

El piloto argentino sale a escena esta tarde en Austin buscando mejorar su perfomance.

Hoy 14:02

Franco Colapinto tendrá este sábado una jornada exigente en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, donde deberá disputar la carrera Sprint y luego la clasificación para la competencia principal del domingo. El piloto argentino, que busca mejorar su rendimiento con Alpine, partirá 17° en la Sprint y espera dar un salto de calidad en el Circuito de las Américas, en Austin.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y SEGUÍ LA CARRERA EN VIVO

La actividad comenzó con una única sesión de entrenamientos, donde Colapinto volvió a superar a su compañero Pierre Gasly, demostrando buena adaptación al trazado texano. El argentino finalizó 16°, mientras que el francés quedó por detrás. En la clasificación Sprint, Colapinto no logró avanzar a la SQ2, aunque su compañero sí lo hizo por escaso margen, cerrando finalmente en la posición 13.

“Día difícil. Muchos baches en esta pista y el auto no va bien en los baches, así que fue complicado. Lo mejor para mañana”, declaró Colapinto tras bajarse del monoplaza, en referencia al complejo comportamiento del Alpine en Austin.

Un circuito con buenos recuerdos para Colapinto

El trazado estadounidense trae gratos recuerdos para el joven argentino. En 2024, cuando corría para Williams, Colapinto protagonizó un fin de semana memorable: fue 10° en la Sprint y 10° en la carrera principal, sumando sus últimos puntos en la Fórmula 1 hasta la fecha. Además, realizó una espectacular maniobra de sobrepaso sobre Fernando Alonso, elegida luego como “la maniobra del año” por los fanáticos.

Así quedó la clasificación de la Sprint

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (RB) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (RB) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Horarios en Argentina

La carrera Sprint se correrá a las 14:00, mientras que la clasificación para la carrera principal se disputará a las 18:00 (hora argentina), ambas en el Circuito de las Américas.