Accidente fatal entre una camioneta y un camión en la autopista Rosario-Córdoba

El choque se produjo a pocos metros del acceso a la ciudad santafesina por la ruta 26, sobre la mano en sentido a Córdoba. Murió un hombre de aproximadamente 40 años.

Hoy 07:50

Este viernes a la tarde se produjo un accidente fatal entre una camioneta Nissan Frontier y un camión Scania con chasis y acoplado en la autopista Rosario-Córdoba, a unos 100 metros del puente de acceso a Carcarañá. Falleció un hombre de aproximadamente 40 años que conducía la pick-up.

El choque se registró alrededor de las 14 en la mano que va hacia Córdoba, de acuerdo a las primeras informaciones, muy cerca del desvío por la ruta 26 hacia la mencionada ciudad.

Según se precisó en el móvil de El Tres, la camioneta habría embestido de atrás al camión, manejado por un hombre de 58 años, aunque hasta el momento se desconocen los pormenores del accidente.

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes e intentar determinar las razones de la colisión.

Está cortado el tránsito en esa mano –hacia el oeste– y no se puede acceder por la ruta 26 a Carcarañá. Hay desvíos hacia la vieja ruta 9 a la altura de San Jerónimo Sud. En el sentido opuesto, en dirección a Rosario, la circulación es normal.

También intervinieron los Bomberos Voluntarios de Carcarañá.

Tarde complicada en Circunvalación

Este viernes a la tarde, en medio de algunas lluvias, también se produjo el vuelco de un auto sobre la avenida Circunvalación de Rosario, a la altura del límite de la ciudad con Villa Gobernador Gálvez.

Por razones que todavía se desconocen, el vehículo tumbó y quedó dado vuelta sobre la mano en dirección al oeste.

Si bien el tránsito no estaba cortado por completo, la circulación sí estaba reducida a media tarde en esa parte de la avenida.

Además, un camión se incendió mientras circulaba en Circunvalación, a la altura de Sorrento. Las llamas se extendieron rápidamente por el vehículo y generaron una densa columna de humo.

Las causas del incendio aún se investigan. Se recomienda circular con precaución o buscar rutas alternativas.