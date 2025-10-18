Accidente fatal entre una camioneta y un camión en la autopista Rosario-Córdoba

El choque se produjo a pocos metros del acceso a la ciudad santafesina por la ruta 26, sobre la mano en sentido a Córdoba. Murió un hombre de aproximadamente 40 años.
Este viernes a la tarde se produjo un accidente fatal entre una camioneta Nissan Frontier y un camión Scania con chasis y acoplado en la autopista Rosario-Córdoba, a unos 100 metros del puente de acceso a Carcarañá. Falleció un hombre de aproximadamente 40 años que conducía la pick-up.
El choque se registró alrededor de las 14 en la mano que va hacia Córdoba, de acuerdo a las primeras informaciones, muy cerca del desvío por la ruta 26 hacia la mencionada ciudad.
La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes e intentar determinar las razones de la colisión.
Está cortado el tránsito en esa mano –hacia el oeste– y no se puede acceder por la ruta 26 a Carcarañá. Hay desvíos hacia la vieja ruta 9 a la altura de San Jerónimo Sud. En el sentido opuesto, en dirección a Rosario, la circulación es normal.
También intervinieron los Bomberos Voluntarios de Carcarañá.
Por razones que todavía se desconocen, el vehículo tumbó y quedó dado vuelta sobre la mano en dirección al oeste.
Si bien el tránsito no estaba cortado por completo, la circulación sí estaba reducida a media tarde en esa parte de la avenida.
Además, un camión se incendió mientras circulaba en Circunvalación, a la altura de Sorrento. Las llamas se extendieron rápidamente por el vehículo y generaron una densa columna de humo.
Las causas del incendio aún se investigan. Se recomienda circular con precaución o buscar rutas alternativas.