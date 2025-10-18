Jennifer López confesó que rechazó un papel que podría haberle dado un Oscar

La actriz ahora mismo está dando mucho que hablar con "El beso de la mujer araña", que quizá podría convertirle por fin en candidata a la estatuilla.

Hoy 08:13

Jennifer López puede presumir de haber triunfado tanto en el cine como en la música: es una superestrella completa, que sin embargo no ha llegado nunca a disfrutar del prestigio de haber sido nominada al Oscar. Sí logró aspirar al Globo de Oro por Selena en 1997 y por Estafadoras de Wall Street en 2019, pero en ambos casos la estatuilla se le escapó y tampoco llegó a derivar en una categoría para la Academia de Hollywood.

Seguramente tenga bastantes logros alrededor para consolarse, pero durante el podcast de SirisXM, donde ha conversado con Howard Stern, ha resurgido una suerte de espina que tiene clavada desde hace años.

A la actriz le han preguntado si alguna vez en su carrera rechazó un papel y luego se arrepintió, y López dijo: “Adrian Lyne me ofreció Unfaithful (Infidelidad)" Un personaje al que López dio la espalda y fue a parar a Diane Lane, para protagonizar junto a Richard Gere y Olivier Martínez un thriller sobre adulterio basado en La mujer infiel de Claude Chabrol (1969). Lane fue la mujer adúltera, y terminó siendo nominada al Oscar por ello.