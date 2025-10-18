Coche se incrusta en el techo de una casa en un accidente surrealista

El vehículo, tras salirse de la carretera a gran velocidad, se estrelló contra la parte del inmueble donde estaba el dormitorio. La dueña de la casa y sus dos perros habían salido de la habitación.

Hoy 08:22

Una conductora menor de 21 años y sin licencia para conducir, que según varios testigos iba a más de 100 millas (160 km) por hora, terminó estrellando su auto contra el techo de una pequeña casa en el estado estadounidense de Tennessee.

El inmueble estaba habitado por una mujer que no sufrió daños personales, pero la joven que conducía el vehículo se fracturó el cuello en este accidente surrealista que ocurrió la madrugada del domingo, informó la cadena local WSMV.

El coche acabó impactando en la zona de la casa donde está el dormitorio y quedó en posición vertical. La dueña resultó ilesa milagrosamente porqué había salido de su habitación con sus perros unos minutos antes de que el automóvil se saliera de la carretera y terminara en el techo después de chocar en un terraplén.

La Policía de Nashville, la capital del estado en el que sucedió el accidente, informó que la conductora fue hospitalizada con una fractura en el cuello y enfrenta múltiples cargos, incluyendo el de conducción bajo la influencia del alcohol, beber siendo menor de 21 años, conducir sin licencia y conducta temeraria.

La joven no iba sola en el vehículo. En el interior había otra persona que sufrió heridas leves.