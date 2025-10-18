Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2025 | 18º
X
Espectaculos

Ana de Armas se habría separado de Tom Cruise

Las figuras de Hollywood habían iniciado un romance intenso a principios de este año.

Hoy 08:23

Lo que podía transformarse en una de las parejas de la década por presencia mediática terminó en la nada. De acuerdo a lo que publicó el medio británico Daily Mail Tom Cruise y Ana de Armas se separaron luego de un breve pero intenso romance.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según una fuente cercana a los artistas que habló con el diario europeo, no “no fueron capaces de resolverlo como pareja”. “Se terminaron dando cuenta de que debían mantener la relación en lo profesional. Quisieron salvar el futuro de su amistad y la película que hicieron”, agregó.

Qué pasó durante el romance frustrado entre Tom Cruise y Ana de Armas

La pareja se vinculó a partir de febrero, mes en el que se expusieron en los medios por primera vez algunas salidas nocturnas. Luego, en julio, fueron vistos en un viaje en el que varios fotógrafos registraron los movimientos.

En aquel momento trascendió cómo fue el chispazo que se transformó en algo más. “Se juntaron para ver si podían trabajar juntos, y eso se convirtió en algo más, algo que ninguno de los dos esperaba”, aseguró a la fuente cercana al actor al Daily Mail.

Sucedió luego de que ambos quedaron confirmados para protagonizar la película Deeper, dirigida por Doug Liman. El film nació con muchos problemas financieros, ya que a poco de empezar a desarrollar la preproducción se pausó por temas presupuestarios.

Al parecer, de acuerdo a la descripción que hizo la persona que conoce a Cruise, el actor tiene una intensidad en la cual “es demasiado difícil seguirle el ritmo”. Además, afirmó que es poco probable que se reconcilien.

Una fuente consultada por el diario The Sun, por su parte, aseguró que entre Cruise y Ana de Armas “ya no había chispa”. “Se dieron cuenta de que no iban a llegar lejos”, remarcó. A pesar de la ruptura, la relación entre ellos no terminó de mala manera.

La vida romántica de Cruise se mantuvo con un perfil bajísimo desde su separación de Katie Holmes, en 2012. A pesar de que se lo vinculó a varias modelos y actrices, nunca se había mostrado tan cerca de alguien desde ese momento.

Ana de Armas mantuvo varios noviazgos con personalidades conocidas en Hollywood, pero el más tormentosa fue el que tuvo con Ben Affleck. Se dice que con el actor de Liga de la Justicia estuvo a punto de casarse.

Ana de Armas Ana de Armas

TEMAS Ana de Armas Tom Cruise

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei visita este sábado Santiago del Estero en el marco de su gira nacional
  2. 2. La Justicia Federal de Catamarca ordenó restablecer en todo el país las pensiones por discapacidad suspendidas por la ANDIS
  3. 3. Elías Suárez ratificó el plan de desarrollo provincial ante jóvenes emprendedores, comerciantes e industriales
  4. 4. Nico Vázquez contó en qué momento se dio cuenta de que sentía algo más por Dai Fernández
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 18 de octubre: anticipan una jornada gris y máxima de 29º
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT