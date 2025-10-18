Un policía fue hospitalizado tras caer del techo de su vivienda

Tiene 33 años y sufrió una fractura en el brazo izquierdo y diversos golpes en todo su cuerpo.

Hoy 08:42

Un funcionario policial sufrió fracturas delicadas y golpes en la cabeza, al precipitarse de un andamio mientras realizaba trabajos en su hogar, en el barrio Siglo XXI.

Según fuentes policiales, la víctima resultó José Iván Cáceres Ledesma, de 33 años, con residencia en el citado complejo habitacional.

De acuerdo a fuentes consultadas, el funcionario policial, que cumple funciones en la comisaría Octava, se encontraba limpiando su casa cuando en un momento habría intentado ascender al techo de su vivienda para cerrar la llave de paso del tanque de agua.

En esas circunstancias habría patinado mientras se encontraba arriba del andamio. Por lógica, se habría precipitado pesadamente al asfalto.

La violencia del impacto fue tal que el efectivo sufrió una fractura en el brazo izquierdo, escoriaciones y hematomas en ambas piernas y en el rostro. Urgente, fue socorrido y conducido al Hospital Regional Ramón Carrillo.