Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2025 | 18º
X
Policiales

Un policía fue hospitalizado tras caer del techo de su vivienda

Tiene 33 años y sufrió una fractura en el brazo izquierdo y diversos golpes en todo su cuerpo.

Hoy 08:42

Un funcionario policial sufrió fracturas delicadas y golpes en la cabeza, al precipitarse de un andamio mientras realizaba trabajos en su hogar, en el barrio Siglo XXI.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según fuentes policiales, la víctima resultó José Iván Cáceres Ledesma, de 33 años, con residencia en el citado complejo habitacional.

De acuerdo a fuentes consultadas, el funcionario policial, que cumple funciones en la comisaría Octava, se encontraba limpiando su casa cuando en un momento habría intentado ascender al techo de su vivienda para cerrar la llave de paso del tanque de agua.

En esas circunstancias habría patinado mientras se encontraba arriba del andamio. Por lógica, se habría precipitado pesadamente al asfalto.

La violencia del impacto fue tal que el efectivo sufrió una fractura en el brazo izquierdo, escoriaciones y hematomas en ambas piernas y en el rostro. Urgente, fue socorrido y conducido al Hospital Regional Ramón Carrillo.

TEMAS Hospital Regional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei visita este sábado Santiago del Estero en el marco de su gira nacional
  2. 2. La Justicia Federal de Catamarca ordenó restablecer en todo el país las pensiones por discapacidad suspendidas por la ANDIS
  3. 3. Elías Suárez ratificó el plan de desarrollo provincial ante jóvenes emprendedores, comerciantes e industriales
  4. 4. Nico Vázquez contó en qué momento se dio cuenta de que sentía algo más por Dai Fernández
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 18 de octubre: anticipan una jornada gris y máxima de 29º
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT