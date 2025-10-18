Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2025 | 18º
Independiente disputa el segundo amistoso de pretemporada ante su gente

El elenco santiagueño recibirá esta noche a Fusión Rioja en el estadio “Israel Parnás”.

Hoy 08:53

Independiente BBCcontinuará esta noche con su preparación rumbo a la temporada 2025/26 de La Liga Argentina de Básquetbol, cuando reciba a Fusión Riojana en su segundo amistoso de pretemporada. 

El encuentro se jugará desde las 20:30 en el estadio “Israel Parnás”, con el arbitraje de Nicolás D’Anna y Ariel Mukdsi.

El conjunto dirigido por Eric Rovner viene de medirse justamente ante el mismo rival el pasado viernes en La Rioja, donde consiguió un ajustado triunfo por 85-83, con 29 puntos de Cristian Amicucci como figura destacada. Ahora, ante su gente, el elenco santiagueño buscará repetir la victoria y seguir puliendo detalles de cara al exigente calendario que se avecina.

La expectativa de cara a la temporada oficial es alta luego de la histórica campaña realizada por el equipo en el torneo pasado, motivo por el cual se espera un buen marco de público en el “Israel Parnás”. La entrada general tendrá un valor único de $5000.

Será una nueva oportunidad para que los hinchas acompañen al equipo y conozcan las nuevas incorporaciones, en un amistoso que servirá como termómetro antes del inicio oficial de la competencia.

