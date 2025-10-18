Con dos partidos, arranca el Torneo Regional Federal Amateur para los equipos santiagueños

Esta tarde habrá acción en Monte Quemado y en Termas de Río Hondo.

Con dos encuentros programados para esta tarde, se pondrá en marcha el Torneo Regional Federal Amateur 2025 para los equipos de Santiago del Estero, que contará con la participación de 20 representantes de toda la provincia.

La acción inicial se concentrará en Monte Quemado y Termas de Río Hondo. En el norte provincial, Defensores de Monte Quemado recibirá a Atlético Salamanca, desde las 17:30, con arbitraje de Ismael Rodríguez Franco, acompañado por Ángel Ingratti y Exequiel Celiz, todos de Santiago del Estero. Más tarde, a las 18:00, en la ciudad termal, Argentino de Las Termas se enfrentará a Río Dulce, con el control arbitral de Patricio Destefano, asistido por Gonzalo Speranza y Manuel Ornek, de Saladillo.

La competencia continuará el domingo con una extensa programación que incluirá cruces en distintos puntos de la provincia:

Atoj Pozo vs Vélez de San Ramón – 17:00

Central Córdoba de Frías vs Dos Leones (Frías) – 17:00

Los Verdes de El Mojón vs Talleres de Nueva Esperanza – 17:00

Comercio de Campo Gallo vs Talleres de Quimilí – 17:30

Atlético Gramilla vs Comercio Central Unidos – 17:30

Central Argentino vs Agua y Energía – 20:00

Unión Santiago vs FIDA El Arenal – 21:00

Atlético Icaño vs La Ensenada de Quimilí – 17:00

Con la ilusión renovada, los clubes santiagueños iniciarán su camino en busca del ascenso al Torneo Federal A, en una edición que promete intensa competencia y grandes duelos en cada zona.