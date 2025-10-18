Bonacina Pinturerías y Colorín capacitaron a arquitectos y estudiantes de arquitectura de Santiago del Estero

La jornada abordó el uso de impermeabilizantes y revestimientos en obras, con la participación de profesionales y estudiantes de la carrera de arquitectura de la UCSE.

Hoy 08:00

En una propuesta que combinó formación técnica y actualización profesional, Bonacina Pinturerías y Colorín realizaron una capacitación destinada a arquitectos y estudiantes de arquitectura de Santiago del Estero.

El encuentro tuvo lugar el viernes 17 de octubre, en el salón auditorio de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), y contó con una importante convocatoria de profesionales del sector de la construcción.

La actividad estuvo a cargo de Santiago Eynard, jefe del Departamento Técnico de Colorín, quien brindó una exposición detallada sobre el uso correcto de impermeabilizantes, los distintos tipos de revestimientos y su aplicación en obras edilicias. Además, compartió experiencias y casos patológicos de la construcción, destacando las claves para lograr resultados óptimos y duraderos en cada proyecto.

Desde Bonacina Pinturerías, distribuidor oficial de Colorín en la provincia, remarcaron la importancia de generar espacios de formación que acerquen la innovación tecnológica y las últimas tendencias del mercado a los profesionales locales.

“Nuestro compromiso es acompañar el crecimiento y la profesionalización del sector, brindando herramientas que fortalezcan el trabajo de arquitectos y estudiantes”, señaló el directivo de la firma, Rafael Bonacina (H).

Acompañamiento permanente al sector

En ese marco, destacaron además que Bonacina Pinturerías está siempre a disposición de los arquitectos y empresas constructoras de Santiago del Estero, ofreciendo asesoramiento en obras y un servicio de acompañamiento posventa, con el objetivo de garantizar resultados de calidad y soluciones personalizadas para cada proyecto.

Con una trayectoria sólida en el rubro, la empresa cuenta con casa central en Av. Belgrano (S) 3486 y sucursales en Independencia 954, Av. Belgrano y Rivadavia, e Independencia y Solís, puntos estratégicos desde los cuales brinda atención y asistencia técnica a toda la provincia. Además, Bonacina Pinturerías ofrece diversas promociones y financiaciones con tarjeta, ventas por mayor y horario corrido de 8:30 a 19 hs en todas sus sucursales, acompañando el ritmo de las obras y las necesidades de los clientes. Esa atención personalizada y la amplitud de sus servicios marcan la diferencia con otras pinturerías del mercado.

Trabajo conjunto con la Universidad

Las empresas organizadoras agradecieron especialmente al decano de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la UCSE, Arq. José Samez, por abrir las puertas de la institución y facilitar la realización del encuentro.

También destacaron el acompañamiento de los arquitectos Gabriel González Orisber, Alejandra Barbaglia y Eugenia Carrizo, quienes colaboraron en la coordinación y puesta en marcha de la jornada.

La capacitación forma parte del ciclo de acciones conjuntas entre Bonacina Pinturerías y Colorín, orientadas a fortalecer el vínculo con los profesionales de la construcción, promover el uso responsable de materiales de calidad y fomentar el desarrollo técnico del rubro en la provincia.