Árbitros confirmados para las semifinales de las Copas Libertadores y Sudamericana

Racing visitará a Flamengo y Lanús a la Universidad de Chile.

Hoy 09:27

En la antesala de una semana decisiva para el fútbol sudamericano, la Conmebol dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre los jueces elegidos se destacan nombres de experiencia internacional y varias presencias sudamericanas de peso.

El encuentro entre Racing y Flamengo, que se disputará el miércoles 22 de octubre a las 21:30 (hora argentina) en Brasil, será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela, acompañado en el VAR por el ecuatoriano Carlos Orbe. El árbitro de 41 años registra un promedio de 4,92 amarillas por partido y una roja cada dos encuentros, y será la primera vez que dirija a la Academia en este certamen.

Por su parte, en la Copa Sudamericana, el cruce entre Lanús y Universidad de Chile tendrá al brasileño Anderson Daronco como juez principal y a Rodolpho Toski en el VAR. Este duelo, que se jugará sin público en las tribunas, marcará también el primer arbitraje de Daronco al Granate en la actual edición. Con un perfil algo más permisivo que Valenzuela, su promedio histórico es de 4,51 tarjetas amarillas y 0,32 expulsiones por partido.

Además, la Conmebol designó al argentino Facundo Tello para el duelo entre Liga de Quito y Palmeiras, válido por la Copa Libertadores, acompañado por Héctor Paletta en el VAR. En tanto, el colombiano Carlos Betancur impartirá justicia en el enfrentamiento entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, con Heider Castro a cargo de la asistencia tecnológica.

Con las designaciones ya confirmadas, los equipos ultiman detalles para dar el primer paso rumbo a la gran final, en una semana que promete emociones fuertes y definiciones de alto nivel en el fútbol continental.