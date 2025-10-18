Newell’s despidió a Cristian Fabbiani tras la derrota ante Argentinos Juniors

Luego de la caída 3-1 en La Paternal, Ignacio Astore tomó la decisión de terminar el ciclo del Ogro en La Lepra.

Hoy 12:58

La crisis futbolística de Newell’s tocó fondo este sábado por la noche. Luego de la derrota 3-1 ante Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 13 del Torneo Clausura, el presidente del club, Ignacio Astore, decidió poner fin al ciclo de Cristian Fabbiani como entrenador del equipo.

El despido se definió tras una larga reunión y fue comunicado por teléfono, ya que el “Ogro” permaneció en Buenos Aires junto a su familia. De acuerdo con lo trascendido, la institución deberá abonar una cláusula de rescisión cercana a los 500 mil dólares, ya que el DT tenía contrato vigente hasta diciembre de 2026.

El ciclo de Fabbiani al frente de la Lepra llegó a su fin tras 28 partidos, con un saldo de 8 victorias, 10 empates y 9 derrotas. El equipo acumula cinco encuentros sin ganar y apenas consiguió un triunfo en los últimos diez, lo que lo dejó cerca de los puestos de descenso por la tabla anual, aunque sin una situación crítica todavía.

Con las elecciones presidenciales del club programadas para el 14 de diciembre, Astore decidió no contratar un nuevo entrenador y recurrir a un interinato para los últimos tres partidos de la fase regular. Si bien se le ofreció el cargo temporal a Lucas Bernardi, actual DT de la Reserva, este rechazó la propuesta debido a una cláusula contractual que le impide asumir en Primera.

La dirigencia analiza conformar un “cuerpo técnico de emergencia”, similar al que se implementó tras la salida de Ricardo Lunari en 2024, con la participación de coordinadores y entrenadores de divisiones inferiores. Entre los nombres que se barajan figuran Gabriel Del Valle Medina, Ariel Paolorossi, Adrián Navarro, Jorge Torres y Marcelo Belluschi.

Sin fecha de torneo el próximo fin de semana por las elecciones legislativas nacionales, la comisión directiva de Newell’s contará con dos semanas para definir al reemplazante provisorio y reordenar el rumbo futbolístico del club rosarino.