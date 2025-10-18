El Ogro Fabbiani habló en medio de la crisis y fue terminante sobre su futuro como técnico de Newell’s

El entrenador expresó sus sensaciones tras la derrota de la Lepra ante Argentinos Juniors en La Paternal.

Hoy 00:51

El entrenador de Newell’s Old Boys, Cristian “Ogro” Fabbiani, se mostró firme sobre su continuidad al frente del equipo luego de la dura derrota por 3-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal. Pese al mal momento futbolístico, el DT descartó cualquier posibilidad de dar un paso al costado y realizó una fuerte autocrítica por el desempeño de sus dirigidos.

“Caliente por la situación. Nos hicieron tres goles de escuelita de fútbol. Nos hacemos los goles nosotros mismos y, cuando nos atacan, terminamos pagando”, expresó el técnico leproso tras el encuentro.

Fabbiani reconoció las falencias defensivas e individuales que atraviesa el conjunto rosarino y pidió mayor compromiso en el tramo final del Torneo Clausura. “Solo entendimos el partido durante 20 minutos. Tenemos que estar más atentos y concentrados”, afirmó, en una autocrítica que refleja la preocupación por el bajo nivel colectivo.

Newell’s suma seis partidos sin ganar entre todas las competencias y recibió 16 goles en ese lapso, lo que profundiza su crisis de resultados. Con tres fechas por jugar en la fase regular, el “Ogro” marcó el rumbo: “Volvemos a jugar en dos semanas ante Unión, luego visitaremos a Huracán y cerraremos frente a Racing. Hay que poner la cara, los huevos y el corazón en estas tres fechas y corregir los errores individuales”.

Por último, el DT se refirió a la expulsión de Éver Banega, la tercera roja para Newell’s en el torneo, y defendió al capitán: “No es un mala leche. No hay que poner excusas, hay que trabajar, mejorar y sacar esto adelante. Tenemos que mejorar todo, desde el arquero hasta los delanteros. El partido contra Unión será clave”, cerró con tono de desafío.

Con el respaldo de la dirigencia pero bajo la presión de los resultados, Fabbiani afronta semanas decisivas para intentar revertir el presente de una Lepra que no encuentra el rumbo.