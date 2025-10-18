Militantes de La Libertad Avanza acompañaron a Javier Milei en el centro de la ciudad

Se espera que el presidente participe en una actividad en la sede partidaria de calle 24 de septiembre y luego haga un recorrido hasta la Plaza Libertad.

Hoy 11:56

La noticia de la llegada del presidente Javier Milei a Santaigo del Estero por primera vez desde que asumió como primer mandatario revolucionó a los militantes de La Libertad Avanza en la provincia, quienes desde muy temprano este sábado, se aglutinaron en calle 24 de septiembre, entre 9 de Julio y Urquiza, en inmediaciones de la sede del partido.

Se espera que tras su arribo Milei participe de un encuentro en la sede partidaria para luego caminar las dos cuadras que la separan de la Plaza Libertad, como parte de la campaña proselitista de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Concluida su agenda en Santiago, el primer mandatario nacional viajará a Tucumán donde tiene previsto encabezar un acto en la localidad de Yerba Buena.