El Inter de Lautaro Martínez visita a la Roma en un duelo clave por la punta de la Serie A

El Neroazzurro y la Loba se ven las caras en el estadio Olímpico de Roma.

Hoy 08:53

Este sábado, desde las 15:45, el Estadio Olímpico de Roma será escenario de un verdadero partidazo entre Roma e Inter, por la séptima fecha de la Serie A 2025/26. La Loba, escolta del campeonato, buscará hacerse fuerte en casa para seguir prendida en la cima, mientras que el Nerazzurro intentará sumar tres puntos vitales para meterse en la pelea grande.

El conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini atraviesa un gran presente. Con 15 puntos, producto de cinco victorias y una derrota, se ubica segundo en la tabla, igualado con el líder Napoli, aunque con menor diferencia de gol. Una de las grandes figuras del equipo es el argentino Matías Soulé, quien con tres goles se erige como máximo artillero y una de las revelaciones del torneo.

Del otro lado, el Inter de Cristian Chivu llega en levantada. Tras un inicio irregular con cuatro triunfos y dos caídas, el equipo lombardo encadenó tres victorias consecutivas y suma 12 puntos, ubicándose en la quinta posición. Con un plantel de jerarquía y la presencia goleadora de Lautaro Martínez, el campeón del mundo buscará un triunfo que le permita acercarse a la cima.

Formaciones probables

Roma: Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. DT: Gian Piero Gasperini.

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu.

Hora: 15:45

TV: ESPN

Árbitro: Davide Massa

VAR: Francesco Meraviglia

Estadio: Olímpico de Roma