El Inter de Martínez festejó ante la Roma de Soulé y Dybala y se subió a la cima de la Serie A

El Neroazzurro se impuso por la mínima en el estadio Olímpico y manda en el certamen italiano.

Hoy 18:05

El Inter dio un paso importante en su lucha por el título al vencer por la mínima a la Roma en el Olímpico, gracias a un gol tempranero de Ange-Yoan Bonny. Con Lautaro Martínez como referente en ataque durante una hora de juego, los de Cristian Chivu sumaron tres puntos vitales fuera de casa y se ubicaron como punteros provisorios de la Serie A, a la espera de lo que haga el Milan.

La visita arrancó con todo y apenas a los seis minutos encontró la ventaja tras un error defensivo de la Loba, que Bonny aprovechó para definir al primer palo y abrir el marcador. A partir de allí, la Roma intentó reaccionar, aunque sus llegadas se limitaron a pelotas paradas y a algunos destellos de Matías Soulé, quien fue el más activo del conjunto local.

Por su parte, Paulo Dybala tuvo una noche discreta, sin demasiado protagonismo ni precisión en los metros finales. En cambio, Lautaro Martínez mostró su habitual entrega, pivotando y colaborando en la presión, aunque sin peso ofensivo y con una amarilla tempranera. El capitán argentino fue reemplazado a los 60 minutos, cuando el Inter decidió replegarse para sostener el resultado.

En el complemento, la Roma se lanzó con todo en busca del empate y el arquero Yann Sommer se transformó en figura, con intervenciones clave ante Dybala, Soulé y Hermoso. Finalmente, el 1-0 se mantuvo hasta el cierre y los de Chivu se llevaron un triunfo valioso de la capital italiana.

Con este resultado, el Inter mira a todos desde arriba, mientras que la Roma se aleja de los puestos de copas internacionales y sigue sin poder afirmarse en el torneo.