El DT del Real Madrid reveló cómo volvió Franco Mastantuono de la Selección Argentina

Xabi Alonso recuperó al exfutbolista de River y lo convocó para el partido con Getafe por LaLiga de España.

Hoy 07:57

El Real Madrid afrontará un compromiso exigente este fin de semana ante el Getafe, por la novena fecha de LaLiga, con una gran noticia: Franco Mastantuono y Kylian Mbappé están listos para volver a la acción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El juvenil argentino, que había sido desafectado de la gira de la Selección argentina por Estados Unidos debido a una sobrecarga muscular, regresó antes de tiempo a los entrenamientos y fue evaluado por Xabi Alonso, quien no dudó en incluirlo en la lista de convocados. También regresará Mbappé, quien dejó atrás una molestia en el tobillo sufrida durante su paso por la Selección francesa.

Te recomendamos: El impresionante auto de 70 mil euros que el Real Madrid le regaló a Franco Mastantuono

“Todos los que fueron con las selecciones, a excepción de Dean (Huijsen), han vuelto bien. Unos con viajes más cortos, otros más largos, pero han entrenado”, aseguró el entrenador merengue en la conferencia previa al partido, confirmando la recuperación de ambos jugadores.

Sin embargo, el Real Madrid deberá afrontar el duelo con cinco bajas defensivas importantes: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger y Dani Ceballos quedaron fuera de la convocatoria por distintas lesiones.

Te recomendamos: Franco Mastantuono, entre los 25 finalistas al Golden Boy 2025

Lista de convocados del Real Madrid

Arqueros: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Defensores: Militao, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.

Mediocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Thiago Pitarch.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Endrick.