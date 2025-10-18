Se completó la novena fecha del Torneo Pre-Federal de básquet “60 años de Canal 7”

Este viernes se disputaron cinco partidos del noveno capítulo. Todos los resultados.

Hoy 11:44

Este viernes se cerró la novena fecha del Torneo Pre-Federal de básquet “60 años de Canal 7”, con una jornada repleta de acción en ambas zonas. La competencia, que reúne a los principales clubes santiagueños, continúa mostrando paridad y emociones en cada presentación.

En la Zona 1, Belgrano fue contundente en su visita al estadio Ciudad y se impuso a Quimsa por 84-65, con 25 puntos de Exequiel Díaz Ayunta como figura destacada. Por su parte, Tiro Federal consiguió un triunfazo de visitante al vencer a Jorge Newbery por 77-73, con Daniel Nubié (20 puntos) como goleador del elenco ganador. En tanto, Juventud derrotó a Colón en condición de visitante por 67-62, con Agustín Lobo como máximo anotador con 18 tantos.

En la Zona 2, Nicolás Avellaneda mostró su poderío como local al superar con claridad a Independiente BBC por 88-55, con grandes actuaciones de Juan Cruz Arias y Martín Balteiro, ambos con 18 puntos. Además, Red Star defendió su casa al imponerse sobre Olímpico por 81-76, con Luis Alberto Buenvecino (18) como figura, mientras que el visitante tuvo al goleador del partido, David Pérez, con 20 unidades.

Vale recordar que la fecha comenzó el lunes, cuando Huracán venció a Normal Banda por 68-62.

Todos los resultados – 9ª fecha

Viernes 17 / Zona 1

Quimsa 65–84 Belgrano

Jorge Newbery 73–77 Tiro Federal

Sportivo Colón 62–67 Juventud

Lunes 13 / Zona 2

Normal Banda 62–68 Huracán

Viernes 17 / Zona 2

Nicolás Avellaneda 88–55 Independiente BBC

Red Star 81–76 Olímpico