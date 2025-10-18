Una cirujana fue acusada de dejar a su hija de 12 años perforar un cráneo

La menor le rogó a su madre que la dejara presenciar la cirugía. "No entré en ninguna discusión larga, sino que me dejé persuadir y dije: 'Sí, venga'", declaró la profesional.

Una neurocirujana austriaca negó haber autorizado que su hija de 12 años realizara una perforación en el cráneo de un paciente durante una cirugía de emergencia. En medio del juicio penal en su contra, las autoridades del hospital donde ocurrieron los hechos están preocupadas por el impacto negativo del escándalo.

El incidente tuvo lugar en enero de 2024 en el Hospital Universitario de la ciudad de Graz, uno de los más importantes de Austria, durante la operación por traumatismo craneoencefálico grave de un agricultor al que se le había caído una rama en la cabeza.

¿Cómo llegó una niña a un quirófano?

Según los reportes del proceso judicial, iniciado este martes, la niña se encontraba en aquel momento en la habitación de al lado del quirófano estudiando, y debido a su interés por la medicina le rogó a su madre que la dejara presenciar la cirugía. "No entré en ninguna discusión larga, sino que me dejé persuadir y dije: 'Sí, venga'", declaró la profesional.

Al final de la operación fue necesario insertar una sonda para medir la presión intracraneal, lo que requirió perforar el cráneo. En aquel momento, la acusada se alejó de la mesa para realizar una llamada y relegó la tarea en un subalterno, según su testimonio.

A partir de ese momento existen versiones contradictorias de lo que ocurrió. En un principio se dijo que la neurocirujana le permitió a su hija poner la mano sobre la suya mientras sostenía el perforador. No obstante, también se reporta que fue un colega quien le dejó participar. "Me sorprendió la pregunta, pero no la rechacé, lo cual fue un gran error", aseveró el profesional a cargo, aclarando que "siempre tuve el control del pedal [que controlaba la velocidad] y del taladro".

Tras la cirugía, la médica declaró con orgullo a sus colegas que su hija "acababa de perforar su primer orificio de trépano". En una declaración posterior al tribunal, alegó que lo hizo por seguir un "estúpido orgullo maternal".

Preocupación por la reputación del hospital

Los dos cirujanos fueron posteriormente despedidos. Si el tribunal determina que la menor manipuló la herramienta durante el procedimiento, ambos podrían enfrentar una posible condena por causar lesiones corporales al permitir que alguien sin la formación adecuada interviniera en el tratamiento de un paciente. El cargo conlleva una pena de hasta un año o una multa.

Una de las secuelas del escándalo fue el daño causado al hospital. "Esto es terrible. El caso es conocido en todo el mundo; personas de todos los continentes me hablan de él", afirmó el doctor Stefan Wolfsberger, jefe de neurocirugía del sanatorio, agregando que ahora los pacientes tienen miedo de realizarse alguna operación en el Hospital Universitario de Graz.

"No sabe lo que nos ha hecho. ¡Hace poco atendí a un paciente con tumor que temía que un niño pudiera perforarle la cabeza!", declaró por su parte la anestesista presente en la operación.