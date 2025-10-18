Ingresar
La visita de Javier Milei a Santiago del Estero en fotos

El Presidente de la Nación estuvo en Santiago del Estero, dentro del marco de la campaña electoral en vista a las elecciones legislativas.

Hoy 12:02
Javier Milei en Santiago del Estero

Un breve paso por la Madre de Ciudades tuvo el presidente Javier Milei, quien arribó alrededor de las once de la mañana al Aeropuerto Madre de Ciudades, para luego dirigirse hacia el centro de la Capital.

Javier Milei en Santiago del Estero Javier Milei en Santiago del Estero

Allí mantuvo reunión con sus candidatos, dirigentes y militantes locales.

Milei y Figueroa en Santiago. Milei y Figueroa en Santiago.

Luego de esa actividad salió a la calle y mantuvo un breve encuentro con sus simpatizantes, firmando incluso remeras y libros, en todas estas actividades estuvo acompañado por su hermana.

Javier y Karina Milei en Santiago del Estero Javier y Karina Milei en Santiago del Estero

Tras este encuentro, retornó al aeropuerto para luego trasladarse hacia la provincia de Tucumán, donde mantendrá otra caminata y encuentro con sus simpatizantes.

Su salida desde el aeropuerto Su salida desde el aeropuerto

