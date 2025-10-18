La visita de Javier Milei a Santiago del Estero en fotos

El Presidente de la Nación estuvo en Santiago del Estero, dentro del marco de la campaña electoral en vista a las elecciones legislativas.

Hoy 12:02

Un breve paso por la Madre de Ciudades tuvo el presidente Javier Milei, quien arribó alrededor de las once de la mañana al Aeropuerto Madre de Ciudades, para luego dirigirse hacia el centro de la Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Javier Milei en Santiago del Estero

Te recomendamos: Milei en Santiago: "Estamos en un momento bisagra, sigamos avanzando hacia las ideas libertarias"

Allí mantuvo reunión con sus candidatos, dirigentes y militantes locales.

Milei y Figueroa en Santiago.

Te recomendamos: Militantes de La Libertad Avanza acompañaron a Javier Milei en el centro de la ciudad

Luego de esa actividad salió a la calle y mantuvo un breve encuentro con sus simpatizantes, firmando incluso remeras y libros, en todas estas actividades estuvo acompañado por su hermana.

Javier y Karina Milei en Santiago del Estero

Tras este encuentro, retornó al aeropuerto para luego trasladarse hacia la provincia de Tucumán, donde mantendrá otra caminata y encuentro con sus simpatizantes.

Su salida desde el aeropuerto