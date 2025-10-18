Ingresar
Estudiantes y Gimnasia se enfrentan en una nueva edición del clásico de La Plata

El encuentro, que será este domingo a las 15, corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 01:01

El fútbol argentino vivirá este domingo una nueva edición del Clásico de La Plata, cuando Estudiantes reciba a Gimnasia y Esgrima por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 15:00 en el estadio Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Facundo Tello y la asistencia de Hernán Mastrángelo en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

El “Pincha” llega con un presente muy distinto al de su eterno rival. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez pelea por los primeros puestos en la Zona A y buscará reencontrarse con el triunfo tras tres empates consecutivos, el último ante Belgrano de Córdoba como visitante. Además, Estudiantes necesita seguir sumando para mejorar su ubicación en la tabla anual, donde se encuentra 13° y por ahora fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales.

Por su parte, el “Lobo” atraviesa un momento complicado. Acumula cuatro derrotas en las últimas cinco fechas y se ubica duodécimos en la Zona B con solo 13 puntos, situación que derivó en la salida del Dt Alejandro Orfila. La principal preocupación pasa por la tabla anual, donde el conjunto mens sana suma 29 unidades y se encuentra seriamente comprometido con el descenso.

En los últimos cinco clásicos platenses se registró una gran paridad: Estudiantes ganó uno, Gimnasia otro y los tres restantes terminaron en empate. Con ambos equipos necesitados de sumar, el duelo promete ser intenso y cargado de emoción en el renovado estadio de Uno.

TEMAS Club de Gimnasia y Esgrima La Plata Club Estudiantes de La Plata Liga Profesional de Fútbol

