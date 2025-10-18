Estudiantes volvió a festejar en el clásico ante Gimnasia y se trepó a la cima de la Zona A

El Pincha se impuso ante el rival de toda la vida por 2-0 para quedar en lo más alto de la tabla de posiciones.

Hoy 17:14

Estudiantes de La Plata se quedó con una nueva edición del clásico platense tras derrotar por 2-0 a Gimnasia en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura. Con goles de Edwuin Cetré y Guido Carrillo, el equipo de Eduardo Domínguez extendió su paternidad sobre el Lobo y se subió a la cima del Grupo A.

El Pincha fue superior de principio a fin y logró imponer su jerarquía en los momentos clave del encuentro. Cetré abrió el marcador en el primer tiempo mientras que en el complemento, Carrillo amplió la ventaja para sellar la victoria en UNO.

Por el lado de Gimnasia, el debut de Fernando Zaniratto como entrenador interino no fue el esperado. El Lobo mostró pocas respuestas futbolísticas y continúa sumido en una profunda crisis, quedando fuera de los puestos de clasificación en su zona.

Con este triunfo, Estudiantes no solo festejó un nuevo clásico, sino que alcanzó lo más alto del Grupo A, confirmando su gran presente y consolidándose como uno de los principales candidatos a quedarse con el Clausura.