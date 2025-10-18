Ingresar
En vivo: Estudiantes y Gimnasia se enfrentan en una nueva edición del clásico de La Plata

El encuentro, que será este domingo a las 15, corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 14:46
Estudiantes Gimnasia LP

El fútbol argentino vivirá este domingo una nueva edición del Clásico de La Plata, cuando Estudiantes reciba a Gimnasia y Esgrima por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 15:00 en el estadio Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Facundo Tello y la asistencia de Hernán Mastrángelo en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Estudiantes de La Plata Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

