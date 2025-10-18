La otra cara de la visita de Milei: protestas y reclamos en plaza Libertad

Un grupo numeroso de personas se manifestaron en contra de la visita del presidente reclamándole por el fuerte ajuste en áreas como la salud pública y la discapacidad.

La visita de Javier Milei a Santiago del Estero tuvo varias aristas. Por un lado, el de los militantes que recibieron al presidente en la sede partidaria de La Libertad Avanza y por el otro, el de numerosas personas que se autoconvocaron en el centro de la Madre de Ciudades para reclamar por los fuertes ajustes que fueron una constante durante la gestión del libertario.

Con carteles y pancartas, los manifestantes revelaron su descontento por los recortes en áreas de discapacidad, educación y salud pública, así como por los escándalos por corrupción que involucraron a Karina Milei y José Luis Espert.

Si bien posiciones a favor y en contra de la gestión presidencial se manifestaron al unísono, una valla policial separó las facciones y no hubo que lamentar incidentes.